Un fatal siniestro vial se registró durante la madrugada sobre la Ruta 69, en inmediaciones del acceso a Villa Manzano, donde un hombre perdió la vida luego de protagonizar un autovuelco. El hecho generó un importante despliegue de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia en la zona.

Según las primeras informaciones, el episodio involucró a un Chevrolet Astra que era conducido por un hombre de 37 años, quien por motivos que aún se investigan perdió el control del vehículo, se salió de la calzada y terminó volcando hacia el sector del canal. En un primer momento, el rodado fue hallado sin ocupantes, lo que despertó dudas sobre lo ocurrido.

Horas más tarde, personal policial que continuaba con las tareas en el lugar encontró el cuerpo del conductor detrás de una arboleda, a pocos metros del automóvil siniestrado. La ubicación del cuerpo refuerza la hipótesis de que el hombre habría salido despedido del vehículo como consecuencia del impacto.

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía de Tránsito de Labrador, junto con personal de Salud y Bomberos de Barda del Medio, quienes trabajaron para asegurar la zona y avanzar con las pericias correspondientes. La Justicia busca ahora determinar las circunstancias exactas que derivaron en el trágico desenlace.