El escrito de Julieta Makintach que puede dar vuelta el caso Maradona

Los abogados Nicolás Urrutia y Nicolás Corleto, representantes de la jueza Julieta Makintach, presentaron un escrito de 36 páginas ante el juez de Garantías N°4 de San Isidro, Esteban Rossignoli. Allí solicitaron la nulidad de la causa penal que investiga la realización de un documental vinculado al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Según el planteo, el caso es “resultado de un árbol envenenado”, ya que el procedimiento habría sido “ilegal” desde su origen. Los defensores sostienen que la Fiscalía y un querellante utilizaron al abogado Julio Rivas, representante del neurocirujano Leopoldo Luque, para que radicara una denuncia destinada a invalidar el debate.

Críticas al fiscal Ferrari

Acusación de pérdida de objetividad

En el documento se acusa al fiscal Patricio Ferrari de haber “perdido objetividad” antes de iniciar la demanda. Según los abogados, actuó de forma parcial al basarse en información aportada por Rivas y en perjuicio de Makintach, entonces presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro.

Investigación “exploratoria” y pruebas ocultas

La defensa denunció una “excursión de pesca” por parte del fiscal, al investigar sin sospecha razonable y obtener pruebas “indiscriminadamente”. Además, señalaron que algunos elementos fueron ocultados por la acusación, lo que afectaría la transparencia del proceso.

Señalamientos sobre las pruebas

Declaraciones y comunicaciones cuestionadas

El escrito afirma que la oficial Mirtha Barrionuevo declaró el 15 de mayo pero su testimonio fue difundido recién el 22. También se cuestiona que el abogado Fernando Burlando —representante de Dalma y Gianinna Maradona— y Ferrari conocieran detalles de la causa antes de tiempo, lo que, según los defensores, revela “una estrategia para suspender el juicio”.

Invasión a la privacidad

Los letrados remarcaron que se produjeron “invasiones a la intimidad” de Makintach y “manejos irregulares” en la obtención de información. Además, denunciaron que durante dos meses no pudieron acceder a la declaración de Rivas.

Qué reclama la jueza Makintach

La presentación concluye que la investigación carece de una “plataforma fáctica suficiente, precisa y circunstanciada” que justifique su continuidad. Urrutia y Corleto sostienen que las actuaciones fiscales y de la querella “rompieron la igualdad de armas” y afectaron la imparcialidad que debe regir en todo proceso judicial.