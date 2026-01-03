Thiago Fernández dio vuelta la página. Luego de una salida polémica de Vélez, marcada por conflictos internos y un duro descargo público, el extremo argentino fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Villarreal y ya se entrena con el plantel del Submarino Amarillo.

El futbolista de 21 años llegó a España con el pase en su poder tras no renovar su contrato con el club de Liniers y firmó vínculo hasta el 30 de junio de 2031. La apuesta del Villarreal es clara: talento joven, proyección y una revancha futbolística en el máximo nivel europeo.

“Te sienta bien el amarillo, Thiago”, publicó el club español en sus redes para anunciar su incorporación. En el video institucional, el propio jugador expresó su entusiasmo: “Estoy muy feliz de haber firmado con Villarreal. Les mando un saludo a los Groguets”. El arribo se da además tras dejar atrás una rotura de ligamentos en la rodilla derecha, una lesión que había frenado su crecimiento.

El final de su etapa en Vélez estuvo lejos de ser tranquilo. Fernández decidió no renovar su contrato, fue marginado del plantel profesional y entrenó de manera diferenciada durante seis meses, hasta quedar en libertad de acción sin dejar ingresos para el club.

La despedida incluyó un mensaje contundente en redes sociales, donde apuntó directamente contra la dirigencia. Allí cuestionó la conducción institucional y relató situaciones internas que, según explicó, terminaron por empujarlo a tomar la decisión de irse. El comunicado también dejó una reflexión sobre el trato a los juveniles y un deseo para el futuro del club.

Las repercusiones no tardaron en aparecer. Excompañeros y jugadores del plantel profesional reaccionaron a la publicación, que estuvo acompañada por imágenes de toda su trayectoria en Vélez, desde inferiores hasta el título obtenido en 2024.

Con 48 partidos, 6 goles y 9 asistencias en Primera División, Fernández cerró su ciclo en el Fortín y abre uno nuevo en España. Su debut podría darse el próximo sábado 10 de enero frente al Alavés de Eduardo Coudet.