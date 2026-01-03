Amadeo Álvarez, categoría 2026. El 3 de enero, día de conflictos geopolíticos en América, Julián Álvarez, el goleador campeón del mundo con la Argentina presentó en sociedad a su primer hijo en la ciudad de Madrid, España, donde reside junto a su familia desde que lo compró el Atlético.

Fiel al momento de redes sociales, la familia compartió la postal del pequeño haciendo el mismo gesto del “Hombre Araña” que acompaña al papá en cada festejo de gol desde su época en River Plate.

El delantero de la Selección Argentina, con lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo, celebró la feliz noticia junto a su esposa, Emilia Ferrero, al día siguiente del parto y dejó la imagen para la posteridad, al mismo tiempo que no descuida su preparación con el equipo que dirige Diego Simeone que vuelve al ruedo mañana como visitante de la Real Sociedad por la fecha 18 de la Liga, certamen en el que los capitalinos marchan cuartos, a 6 unidades del líder Barcelona.

Entre el apretado calendario del club a fin de año y la situación personal de su señora, el argentino no viajó al país para esperar ni Navidad ni el cambio de calendario. Permaneció en Europa acompañado de toda la familia para no vivir ningún sobresalto con el esperado parto.

Dirá presente

En principio, Atlético Madrid no ha informado de licencias especiales para su 9. El jugador continuará con sus compromisos y regresará a casa tras el cruce con los vascos, en la ciudad de San Sebastián.

Actualmente, Álvarez es el goleador de los “Colchoneros” con 7 tantos, los mismos que acumula el francés Antoine Griezman en medio de los rumores respecto al interés de Barcelona por contratarlo en el próximo verano español.