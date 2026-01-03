La ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta médica en el Sanatorio Otamendi, tras permanecer internada por un cuadro de apendicitis aguda.

La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, de acuerdo al último parte médico oficial emitido por el centro de salud.

Según el documento, la paciente fue intervenida quirúrgicamente y evolucionó de manera favorable, lo que permitió su externación.

El parte médico oficial

“El parte informa que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su intervención por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta”, señala el comunicado del sanatorio.

Asimismo, se indicó que previamente se retiró el drenaje peritoneal, motivo por el cual la ex mandataria pasó a tratamiento antibiótico por vía oral.

Continuará el tratamiento en prisión domiciliaria

Tras el alta, Cristina Kirchner continuará su recuperación en su domicilio de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Seguimiento médico

El parte médico agrega que la ex vicepresidenta será seguida en su domicilio por su equipo médico personal, sin necesidad de permanecer internada.