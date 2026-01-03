¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 03 de Enero
Parte médico oficial

Cristina Kirchner recibió el alta y seguirá cumpliendo la condena en su casa

La expresidenta fue dada de alta en el Sanatorio Otamendi, luego de ser intervenida por un cuadro de apendicitis. Continuará el tratamiento médico en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria.

Por Redacción

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 17:22
La ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta médica en el Sanatorio Otamendi, tras permanecer internada por un cuadro de apendicitis aguda.
La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, de acuerdo al último parte médico oficial emitido por el centro de salud.

Según el documento, la paciente fue intervenida quirúrgicamente y evolucionó de manera favorable, lo que permitió su externación.

El parte médico oficial

“El parte informa que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su intervención por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta”, señala el comunicado del sanatorio.

Asimismo, se indicó que previamente se retiró el drenaje peritoneal, motivo por el cual la ex mandataria pasó a tratamiento antibiótico por vía oral.

Continuará el tratamiento en prisión domiciliaria

Tras el alta, Cristina Kirchner continuará su recuperación en su domicilio de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Seguimiento médico

El parte médico agrega que la ex vicepresidenta será seguida en su domicilio por su equipo médico personal, sin necesidad de permanecer internada.

