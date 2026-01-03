¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 03 de Enero, Neuquén, Argentina
NUEVA PROGRAMACIÓN

Verano de Primera: la nueva programación de AM550 y Canal 24/7 para acompañar las mañanas de enero

Desde este lunes 5 de enero, AM550 y Canal 24/7 ponen en marcha una propuesta especial de verano que se emitirá de 7 a 13. Información, actualidad, entretenimiento y participación, en una apuesta multiplataforma del Grupo Prima Multimedios.

Por Redacción

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 18:04
Desde este lunes 5 de enero de 2026, las mañanas en Neuquén tendrán un ritmo distinto. Radio AM550 y Canal 24/7 lanzan Verano de Primera, un programa especial que se emitirá de lunes a viernes, de 7 a 13, durante todo el mes de enero, con una propuesta pensada para informar, acompañar y entretener sin perder el pulso de la actualidad.

La programación combina noticias del día, deportes, agenda cultural, móviles en vivo recorriendo la ciudad, consignas diarias, sorteos y una fuerte presencia en redes sociales. Además, se suma información turística actualizada de los principales destinos de la provincia y del país, ideal para quienes ya están en modo verano pero eligen mantenerse informados.

Con un formato ágil y dinámico, Verano de Primera apuesta a reflejar lo que pasa en Neuquén y la región en tiempo real, con el termómetro de la calle y una mirada cercana sobre los temas que marcan la agenda diaria. Una propuesta participativa, con buena energía y sin bajar la guardia informativa.

Desde las 7 de la mañana, el equipo integrado por Nicolás Minisini, Pablo Montanaro, Celina Barchiesi, Denis Godoy, Agustín Galasso, María Fernanda del Valle y Rocío Suárez acompaña a la audiencia durante todo enero, tanto por radio como por televisión y plataformas digitales.

La audiencia puede sumarse y participar a través del WhatsApp 299-510-3322 y en las redes sociales de Radio AM550 y mejorinformado.com.

Porque el verano también se vive informado, Verano de Primera es una realización del Grupo Prima Multimedios, pensada para seguir cerca de la gente, aún en tiempo de descanso.

