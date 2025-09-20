Indignación por el video de Shell en Entre Ríos: la dura reacción de la empresa

Raízen, la empresa que opera la marca Shell en Argentina, difundió un comunicado en el que calificó de “aberrante” y “misógino” el video publicado por la estación de servicio Shell de Crespo, Entre Ríos.

La filmación, que mostraba una simulación del secuestro de una mujer dentro de una bolsa de basura, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó un amplio repudio en todo el país.

Condena a la violencia y la discriminación

En su declaración pública, Raízen señaló:

“Condenamos toda forma de violencia y discriminación. Lamentamos y repudiamos el video publicado por la empresa propietaria de la Estación de Servicios Shell de Crespo, Entre Ríos, y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la igualdad que promovemos en nuestra compañía”.

La compañía también informó que tomará “las medidas necesarias que el caso requiere” y que continuará “trabajando para promover una comunidad inclusiva y respetuosa para todas las personas”.

Contexto y repercusión del caso

El video difundido desde la estación de Crespo provocó el rechazo de organismos de género, asociaciones civiles y usuarios en redes sociales.

La viralización del material derivó en pedidos de explicaciones públicas y en el posicionamiento oficial de la empresa licenciataria.