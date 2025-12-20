Un violento siniestro vial se registró este sábado por la mañana en San Martín de los Andes, sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2228, cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux perdió el control del vehículo y terminó impactando contra varios árboles, provocando importantes daños materiales. El hecho ocurrió alrededor de las 7 y generó la intervención de los servicios de emergencia.

Según informó Realidad Sanmartinense, el rodado salió de la cinta asfáltica por causas que aún se investigan y recorrió cerca de 100 metros por la banquina sin que el conductor pudiera retomar el control. Luego, la camioneta invadió el carril contrario durante aproximadamente 45 metros, hasta colisionar violentamente con su parte frontal contra los árboles ubicados en el sector.

El conductor, un joven de 22 años oriundo de la ciudad, sufrió cortes en la cabeza y fue asistido en primera instancia por automovilistas que transitaban por la zona. Posteriormente, personal de Tránsito de la Policía provincial solicitó la intervención del servicio de Salud para una atención más especializada.

A pesar de las lesiones, el joven se encontraba lúcido y manifestó que se habría quedado dormido al volante. Finalmente, fue trasladado al Hospital Dr. Ramón Carrillo para una evaluación médica más exhaustiva. Tras completarse las diligencias de rigor, el vehículo fue retirado del lugar y el tránsito quedó normalizado.