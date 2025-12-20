Con el inicio del verano y miles de vehículos rumbo a Chile, el Paso Internacional Cardenal Samoré vuelve a ser un punto clave del movimiento turístico. En este contexto, las autoridades remarcaron que contar con la documentación correcta y cumplir las normas es determinante para poder cruzar sin contratiempos.

Antes de iniciar el viaje, se recomienda revisar que todos los papeles estén vigentes y en buen estado. Documentos vencidos, dañados o versiones antiguas del DNI son motivo frecuente de demoras y, en algunos casos, de rechazo del cruce.

Para salir del país, las personas mayores de edad deben presentar DNI digital, DNI tarjeta o pasaporte vigente. No se aceptan documentos deteriorados ni ejemplares anteriores del documento nacional de identidad.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, los controles son más estrictos. El DNI del menor debe reflejar correctamente los datos filiatorios. Si viaja con uno solo de sus progenitores, se exige una autorización firmada por el adulto que no acompaña, junto con documentación que acredite el vínculo. Cuando el viaje se realiza con terceros, la autorización debe estar firmada por ambos padres y debidamente certificada.

Para agilizar el trámite en frontera, se recomienda completar con antelación la Declaración Jurada y el formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos. Llegar al paso con esta documentación lista puede reducir significativamente los tiempos de espera, especialmente en días de alto tránsito.

El horario habilitado del Paso Cardenal Samoré es de 8 a 19. Durante ese lapso se realizan los controles migratorios y aduaneros. Las autoridades insisten en que la presentación del último DNI vigente es obligatoria y que cualquier irregularidad puede derivar en la imposibilidad de continuar el viaje.

Quienes crucen en vehículo particular deben contar con cédula verde o azul, licencia de conducir vigente y seguro del automotor con cobertura internacional válida para circular en Chile. Si el conductor no es titular del rodado, deberá presentar una autorización expresa del propietario.

Desde el lado chileno, el Servicio Agrícola y Ganadero mantiene controles estrictos. Está prohibido ingresar frutas, verduras, carnes, lácteos y productos de origen animal o vegetal sin declarar. El incumplimiento puede derivar en multas, decomisos y demoras prolongadas.

En materia de seguridad vial, Vialidad Nacional recuerda circular con luces bajas encendidas, respetar las velocidades máximas y prestar atención a los cambios bruscos de clima, habituales en la zona cordillerana. También recomiendan consultar el estado de rutas y del paso antes de salir.

Con planificación, documentación en regla y respeto por las normas, cruzar a Chile por el Paso Cardenal Samoré puede ser un trámite ágil. En plena temporada alta, cada detalle cuenta para que el viaje empiece bien y no termine detenido en la frontera.