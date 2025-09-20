Milei: “Estas situaciones me agrandan” en medio de la crisis

El presidente Javier Milei aseguró este sábado que las turbulencias financieras y políticas “lo agrandan” y ratificó que continuará con el rumbo de su plan económico pese a la suba del dólar, el incremento del Riesgo País y la derrota electoral reciente.

“Estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y son situaciones que a mí me agrandan”, señaló en declaraciones radiales.

Agregó que desde febrero y marzo “cuando percibieron que nuestro programa es absolutamente exitoso comenzaron a torpedearlo”, en referencia a las críticas de la oposición y los movimientos del mercado.

Reunión con Donald Trump

Milei confirmó que el martes se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y adelantó que avanzarán en “múltiples negociaciones”.

“Estamos en múltiples negociaciones con Estados Unidos y vamos a avanzar en todas las que son relevantes para mejorarle la vida a los argentinos”, afirmó el mandatario.

Caputo sigue en Economía

El Presidente también respaldó a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, frente a los rumores de cambios en el gabinete.

“Con Toto tenemos una relación simbiótica”, aseguró Milei, al tiempo que denunció que buscan desestabilizar al Gobierno con versiones sobre su continuidad.

Puentes con la oposición

En relación con otros espacios políticos, Milei aclaró: “No estamos hablando con Mauricio Macri, pero no están cerradas las puertas al diálogo. Los desafíos que tiene la Argentina requieren que todos los que estamos en contra del partido del Estado estemos juntos. Hay puentes”.