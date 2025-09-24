Triple femicidio en Varela: famosas piden justicia por Brenda, Morena y Lara

El triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez conmocionó a Argentina y generó una ola de indignación que se extendió más allá de las familias de las víctimas. En este contexto, numerosas celebridades se sumaron al reclamo social a través de sus redes, exigiendo justicia y visibilizando el caso.

La primera en expresarse fue Ángela Torres, quien compartió un posteo de la exlegisladora porteña Ofelia Fernández, acompañado de un corazón partido y la frase: “Justicia por Morena, Brenda y Lara”. El mensaje describía con crudeza la tragedia: “Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20… aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio… Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que nos pidan hacer sus amigas y su familia”. Este posteo fue replicado por Lali Espósito y Griselda Siciliani, quienes se sumaron al reclamo. Por su parte, Leticia Siciliani eligió un mensaje breve y contundente: “Justicia por Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez”.

La indignación también llegó a través de Dalma Maradona, quien escribió: “¡Pero la pu… que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos? ¡Vuelvan a decirnos exageradas! ¡HDRMP!”. Por su parte, Emilia Mernes, que habitualmente no se manifiesta en temas sociales o políticos, expresó en sus historias: “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor a sus familias”.

Desde su lugar, Lucila La Tora Villar reflexionó sobre cómo la sociedad suele culpar a las víctimas en lugar de responsabilizar a los agresores: “Brenda, Morena y Lara. Tres pibas asesinadas y descuartizadas… una vez más, vamos a recordar el nombre de ellas y no una y otra vez quiénes fueron las lacras que las mataron… Justicia. NI UNA MENOS”.

El dolor, la indignación y la exigencia de justicia se expanden en redes y en las calles, recordando que detrás de los nombres de Brenda, Morena y Lara hay vidas truncadas, familias rotas y una sociedad que no está dispuesta a callar.