“Me vas a doler toda la vida”: la hermana de Lara recuerda a la víctima del triple crimen

La desgarradora pérdida de Lara Gutiérrez, de 15 años, sigue resonando en su familia y amigos. En medio de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, su hermana Agostina recurrió a las redes sociales para expresar su dolor y recordar a la adolescente con una serie de mensajes cargados de emoción.

A través de Instagram, Agostina compartió imágenes que reflejan momentos de cercanía y complicidad con Lara, la más joven de las tres víctimas junto a Morena Verdi y Brenda del Castillo, quienes fueron abusadas y asesinadas en una casa vinculada al narcotráfico.

“Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la vida. Volvé por favor, ya no podemos más”, escribió junto a una foto en la que ambas celebraban un cumpleaños con risas y brindis. Entre recuerdos de bromas, peleas y charlas cotidianas, la joven remarcó la importancia de Lara en su vida: “¿Quién me va a volver loca para que me ponga las pilas? Vos fuiste mi todo, te amo”.

Los posteos también incluyeron imágenes de Lara en momentos tranquilos, descansando o compartiendo con la familia, acompañadas de mensajes como: “Volvé para la casa de la abuela a dormir, dale por favor” y “Mándanos fuerzas”. Entre los recuerdos más entrañables, Agostina compartió una selfie del último 31 de diciembre de 2022, en la que celebraban juntas y planeaban la compra de su primer iPhone.

En sus publicaciones, la hermana destacó además la personalidad valiente y emprendedora de Lara: “Tenías una valentía que ninguna mujer tiene. Siempre te buscabas solita y no pedías. Mi bebé, la gente va a hablar, pero todos sabemos lo que fuiste, te amo”, escribió, junto a emojis de corazón roto.

Los mensajes recibieron el respaldo de amigos y familiares, quienes también se sumaron a la despedida digital. Una de sus amigas le dedicó un sentido mensaje: “Volá alto turra, róbate el cielo”.