El tibio comunicado de la Escuela del Valle tras el ataque de un alumno a otro con un tenedor

Pasaron tres días desde el violento ataque dentro de un aula de la Escuela del Valle, en Roca, y recién ahora la institución salió a hablar. Lo hizo después de que el hecho trascendiera en los medios y generara una ola de indignación en la comunidad educativa. El escueto comunicado, sin embargo, confirma que el episodio existió pero no ofrece ninguna precisión sobre lo ocurrido ni sobre qué medidas se tomaron para evitar que se repita.

El lunes por la mañana, un alumno de 9 años fue herido con un tenedor por un compañero durante la clase en cuarto grado, frente a dos docentes. El chico terminó con tres puntazos: dos en el pecho y otro en la espalda. Según la denuncia de la familia, la escuela intentó minimizar lo sucedido y tomaton conocimiento a partir de un llamado en los que les solicitaban a los padres que lleven a la institución una chomba del uniforme limpia, porque la que tenía puesta "se había manchado con sangre".

Las marcas del tenedor en el pecho del niño de 9 años, a centímetros de la tetilla

El comunicado tras el silencio

Recién este jueves después de las 15, y luego de que el caso tomara estado público, la Escuela del Valle envió un mensaje a las familias. En el texto, desde la Fundación Escuela del Valle, sin que lleve el nombre propio de algún directivo, hablan de la “preocupación” por el episodio y aseguran que trabajan junto a la Supervisión de Escuelas Privadas, bajo las leyes nacionales que regulan la educación.

El comunicado oficial cargado de tecnicismos, es la primera comunicación del colegio tras el grave ataque de un alumno a otro con un tenedor

El comunicado se centra en conceptos técnicos: menciona un “abordaje vincular”, un proceso “gradual” y la necesidad de “sosiego, empatía y confianza”. Pero en ningún momento explica qué pasó dentro del aula, cómo actuó el personal en el momento del ataque ni cuáles son las medidas concretas para garantizar la seguridad de los chicos.

La institución sostiene que priorizó la contención de los menores y que trabaja con el protocolo correspondiente, aunque advirtió que “los tiempos institucionales son distintos a la velocidad de los rumores”. Esa frase generó aún más malestar entre las familias, que reclaman hechos y no tecnicismos.

El mensaje, firmado por la Fundación Escuela del Valle, marca la primera reacción oficial de la escuela privada tras tres días de silencio.