Francos y Macri se mostraron juntos en Arabia Saudita

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el expresidente, Mauricio Macri, coincidieron este martes en un evento en la embajada de Arabia Saudita, en un marco de especulaciones sobre un posible acercamiento entre el Gobierno de Javier Milei y el líder del PRO. Desde el entorno de Macri señalaron que se trató de un saludo cordial y respetuoso, sin que se abordara la posibilidad de retomar conversaciones políticas.

Francos destacó el encuentro en su cuenta de X, subrayando la agenda bilateral: “Con motivo del 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, dialogamos sobre la relación bilateral, intercambiamos ideas sobre temas de interés común y exploramos nuevas iniciativas para fortalecer la cooperación entre nuestros países”. Además, agregó que tuvo un cordial intercambio con Macri, en el marco de la buena relación que los une.

El evento marca la vuelta de Macri a la escena política, tras meses de bajo perfil, en un contexto donde desde el Gobierno se especula con retomar algún vínculo con el titular del PRO. Sin embargo, hasta el momento, nadie del oficialismo se comunicó con el expresidente ni su entorno para avanzar en ese sentido.

Paralelamente, Macri mantuvo reuniones con los candidatos del PRO al Congreso nacional de cara a las elecciones del 26 de octubre. Según fuentes cercanas, hizo hincapié en la unidad del partido y en la necesidad de cuidar el cambio en el Parlamento: coincidieron en no apoyar iniciativas del kirchnerismo que puedan desestabilizar al Gobierno y centrarse en la agenda legislativa que se avecina.