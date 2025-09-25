La Sociedad Rural cuestiona el fin anticipado de las retenciones cero

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, criticó al Gobierno por la finalización rápida del régimen de retenciones cero a la soja y otros granos. El cupo de US$7000 millones se completó en apenas tres días, dejando a muchos productores sin poder beneficiarse de la medida.

Pino consideró que el esquema debería haberse mantenido hasta el 31 de octubre, como establecía el decreto, para que los productores pudieran planificar sus ventas y aprovechar mejor el beneficio: “Muchos productores se quedaron afuera; si se extendiera hasta esa fecha, realmente podría favorecer al sector”, indicó en Radio Mitre.

El dirigente también expresó su sorpresa por la rapidez con la que se agotó el cupo y afirmó que la SRA está evaluando los motivos: “¿Cómo se emitieron tantas declaraciones juradas en tan poco tiempo para cubrir semejante cantidad de dinero? Estamos analizando si los productores pudieron aprovecharlo o no”, explicó.

Por último, Pino destacó la importancia de la certeza y previsibilidad para los agropecuarios: “Hay que tener datos concretos y evaluar hacia adelante cómo se aplicarán los derechos de exportación, para que los productores sepan cuánto valdrá su producto en el futuro”.