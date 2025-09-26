Cómo es el estado del bebé internado por fentanilo contaminado

Giovanni Benavídez cumplió cinco meses este viernes y permanece internado en Córdoba, conectado a oxígeno y bajo estricta vigilancia médica. Al nacer, el 26 de abril, fue derivado a neonatología por problemas respiratorios. En el hospital, los médicos lo intubaron y aplicaron fentanilo para sedarlo.

Sin embargo, días después se detectó que la sustancia estaba contaminada, lo que generó complicaciones en su evolución inicial.

Intervenciones médicas y evolución

Según contaron sus padres, Sol Basualdo (20) y Darío Benavídez (21), Giovanni fue sometido recientemente a una cirugía importante en el sistema respiratorio y se encuentra en proceso de recuperación.

Actualmente, el bebé se alimenta mediante un botón gástrico y depende parcialmente del respirador. “Estamos mejor que antes, cuando cada instante era crítico, pero igual sentimos tristeza. Debería estar en casa riéndose con nosotros”, declararon los padres a Canal El Doce de la provincia cordobesa.

Investigación por fentanilo adulterado

El caso de Giovanni forma parte de una investigación federal sobre fentanilo adulterado, vinculado a la muerte de 96 personas y afectaciones a otros 30 pacientes en cinco provincias argentinas.

En los últimos días, la Justicia Federal procesó a 13 de los 17 imputados, seis de ellos con prisión preventiva, por adulteración de sustancias medicinales de manera peligrosa para la salud.

Expectativa de la familia

A pesar de la gravedad, Sol y Darío mantienen la esperanza de que Giovanni pueda recuperarse y regresar a su hogar en las próximas semanas, confiando en la atención médica especializada y en la evolución positiva tras la cirugía.