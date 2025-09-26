¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 26 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Salud infantil

Cómo es el estado del bebé internado por fentanilo contaminado

El día que cumple cinco meses, la familia confía en su recuperación mientras avanza la investigación federal.

Por Redacción

Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 20:42
Giovanni Benavídez cumplió cinco meses este viernes y permanece internado en Córdoba, conectado a oxígeno y bajo estricta vigilancia médica. Al nacer, el 26 de abril, fue derivado a neonatología por problemas respiratorios. En el hospital, los médicos lo intubaron y aplicaron fentanilo para sedarlo.

Sin embargo, días después se detectó que la sustancia estaba contaminada, lo que generó complicaciones en su evolución inicial.

Intervenciones médicas y evolución

Según contaron sus padres, Sol Basualdo (20) y Darío Benavídez (21), Giovanni fue sometido recientemente a una cirugía importante en el sistema respiratorio y se encuentra en proceso de recuperación.

Actualmente, el bebé se alimenta mediante un botón gástrico y depende parcialmente del respirador. “Estamos mejor que antes, cuando cada instante era crítico, pero igual sentimos tristeza. Debería estar en casa riéndose con nosotros”, declararon los padres a Canal El Doce de la provincia cordobesa.

Investigación por fentanilo adulterado

El caso de Giovanni forma parte de una investigación federal sobre fentanilo adulterado, vinculado a la muerte de 96 personas y afectaciones a otros 30 pacientes en cinco provincias argentinas.

En los últimos días, la Justicia Federal procesó a 13 de los 17 imputados, seis de ellos con prisión preventiva, por adulteración de sustancias medicinales de manera peligrosa para la salud.

Expectativa de la familia

A pesar de la gravedad, Sol y Darío mantienen la esperanza de que Giovanni pueda recuperarse y regresar a su hogar en las próximas semanas, confiando en la atención médica especializada y en la evolución positiva tras la cirugía.

