Secuestraron cargamento con fentanilo y cocaína en la frontera con Paraguay

Un operativo de la Prefectura Naval Argentina en la ciudad de Corpus, Misiones, terminó con un duro golpe al narcotráfico: los agentes incautaron más de 173 kilos de cocaína, 177 ampollas de fentanilo y 14 de etilefrina, valuadas en casi 500 millones de pesos.

El hallazgo se produjo durante un patrullaje nocturno sobre la costa del río Paraná, cuando los efectivos detectaron el cruce irregular de un bote a motor desde Paraguay, a la altura del kilómetro 1674, en la zona conocida como Puerto Menocchio. Según fuentes oficiales, la embarcación llegó a territorio argentino, dejó su carga y regresó rápidamente a Paraguay.

Al inspeccionar el lugar, los agentes encontraron doce bultos abandonados y dispersos en la costa, que contenían 255 paquetes de cocaína, las ampollas de fentanilo, un opioide vinculado a 96 muertes recientes en Argentina, y etilefrina, un estimulante de alta potencia.

Las ampollas de fentanilo y etilefrina incautadas tenían 0,05 miligramos, pertenecían a la línea Prinosil y mostraban el rótulo del laboratorio Quimfa, con sede en Asunción, Paraguay.

En la causa intervienen la Fiscalía y el Juzgado Federal de Oberá, que ordenaron el secuestro inmediato del cargamento, mientras que la Policía de Misiones quedó a cargo de las pericias para determinar el destino final de la droga.

Además, las autoridades investigan si se trata de un producto falsificado o si realmente proviene del laboratorio paraguayo. En 2021, Quimfa ya había denunciado la circulación de medicamentos clonados con su marca, ante Vigilancia Sanitaria y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).