Incidentes marcaron la marcha por Brenda, Lara y Morena en Congreso

Este sábado, la organización Ni Una Menos, con la presencia de familiares de las víctimas, realizaron una marcha desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, en reclamo de justicia por Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, asesinadas en un narcofemicidio en Florencio Varela.

Durante la movilización, se registraron incidentes que interrumpieron temporalmente el recorrido. Según fuentes presentes, la tensión se generó por un enfrentamiento verbal entre manifestantes y el periodista Roberto Funes, del canal LN+.

Intervención policial y resguardo

En medio de la confrontación, familiares de las víctimas protegieron al periodista, mientras que efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron para controlar la situación y evitar que escalara a un conflicto mayor.

Los incidentes se produjeron en el tramo final de la movilización, cerca del Congreso, y generaron corridas y momentos de tensión entre los participantes.

Voces de los familiares

Antonio, abuelo de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, destacó que su participación en la marcha busca que los gobernantes “escuchen” el reclamo de justicia:

“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, afirmó ante los medios.

Por su parte, Federico, primo de ambas, aseguró que la familia seguirá presente en cada marcha relacionada con este caso.