Triple crimen de Florencio Varela: familiar de dos víctimas agradeció el apoyo y pide justicia

Durante la tarde del sábado, comenzó la marcha Ni Una Menos en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. La misma fue convocada por el triple crimen narco ocurrido en Florencio Varela. Antonio, abuelo de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas, en diálogo con Canal Abierto, expresó su dolor y preocupación:

“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”.

El hombre destacó que su presencia busca visibilizar la situación ante las autoridades y agradeció el acompañamiento de la sociedad:

“Vamos a seguir luchando. Algún día vamos a tener un lugar donde los chicos puedan educarse, que tengan un trabajo digno y que puedan llevar un pedazo de pan a su casa. Es todo lo que quiero pedir ahora, justicia”.

Relevancia de la marcha

La movilización desde Plaza de Mayo hasta el Congreso busca visibilizar la situación de inseguridad y exigir acciones concretas a los organismos de seguridad y autoridades del gobierno nacional y provincial. La participación de familiares de las víctimas, como Antonio, refuerza el mensaje de reclamo por justicia y políticas de prevención en barrios afectados por el narcotráfico.