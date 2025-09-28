Apoyo externo, dudas internas: el difícil equilibrio de Javier Milei

El presidente, Javier Milei, atraviesa días de contrastes que reflejan la fragilidad de su gobierno: por un lado, el fuerte respaldo de Donald Trump y el Fondo Monetario Internacional (FMI); por el otro, un escenario interno marcado por tensiones políticas, la resistencia en el Congreso y la incógnita de lo que pueda suceder en las elecciones legislativas de octubre.

El viaje a Nueva York junto a Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó en claro que Estados Unidos considera al mandatario argentino un aliado clave en la región frente al avance de China. Tanto Trump como su secretario de Estado, Scott Bessent, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, hicieron saber que están dispuestos a sostenerlo con financiamiento, pero exigen resultados: reformas estructurales y un mayor nivel de gobernabilidad.

El problema es que la Casa Rosada todavía no logra construir los consensos necesarios. En el Congreso, el oficialismo acumula derrotas y la oposición avanza con proyectos que desafían la autoridad presidencial, desde modificaciones a la ley de DNU hasta intentos de tumbar vetos. En paralelo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, buscan tender puentes con los gobernadores, muchos de los cuales se agruparon en Provincias Unidas para resistir el centralismo de Milei.

Con el reloj electoral corriendo, el oficialismo sabe que necesita ampliar su representación legislativa en octubre para evitar un futuro de bloqueo parlamentario. Mientras tanto, el Presidente apuesta todo a la campaña, delegando la estrategia en su hermana Karina y en Santiago Caputo, en medio de las disputas internas que aún dividen al espacio libertario.

El apoyo internacional llegó en un momento crítico, pero el verdadero desafío de Milei será demostrar si puede transformar ese respaldo externo en poder político interno, condición indispensable para avanzar con las reformas que prometió y que sus aliados en Washington y el FMI ya pusieron sobre la mesa.