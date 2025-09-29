Milei lanzó su campaña en Tierra del Fuego y defendió su plan económico

Javier Milei desembarcó este lunes en Ushuaia, Tierra del Fuego, como parte de una extensa agenda de actos de campaña de cara a las próximas elecciones. Desde la provincia austral, el Presidente advirtió que la Argentina enfrenta una disyuntiva histórica: continuar con las reformas económicas impulsadas por su gobierno o regresar al modelo del pasado.

“Estamos a mitad de camino y en un momento bisagra”, aseguró Milei en una entrevista con Aire Libre FM, y defendió los resultados de su gestión: “En la primera mitad de nuestro mandato reducimos la pobreza en 12 millones de personas y 6 millones de argentinos que antes no podían alimentarse hoy sí lo hacen”.

El mandatario planteó la elección como un momento decisivo para el país y lanzó varias preguntas retóricas sobre el pasado económico: “¿Querés volver a niveles de inflación del 300%, o del 1,5 diario que iba escalando a los 17.000; o 57% de pobres, una economía estancada desde 2011? ¿Querés vivir con la inflación, con la pobreza explotando y la gente dependiendo de la dádiva del político? ¿O querés una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia baja, la economía se recupera y la inflación desaparece de a poco?”.

Milei también hizo hincapié en la herencia recibida al asumir en diciembre de 2023: “No heredamos un país que era Suiza; heredamos un país a punto de explotar, con un desequilibrio monetario peor que el Rodrigazo, indicadores sociales peores que los de 2001 y un Banco Central quebrado”, recordó. En ese marco, destacó la mejora social: “Hoy 6 millones de argentinos comen y antes no lo hacían, porque la indigencia cayó al 7%”.

Durante la visita a la planta de Newsan en Ushuaia, Milei aprovechó para subrayar el potencial productivo de Tierra del Fuego y su modelo económico: “Si le quitás la carga fiscal a un lugar, se expande. Si bajás los impuestos y corrés al Estado del medio, podés funcionar mejor. Esa experiencia debería replicarse en todo el país”.

Sobre su relación con los gobernadores, el Presidente aseguró mantener “relaciones institucionales” con todas las provincias a través del ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aunque todavía no dialogó directamente con Gustavo Melella. “No tiene que ser siempre de manera directa; a veces puede ser indirecta y también funcionar”, concluyó.