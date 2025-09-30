El presidente Javier Milei adelantó este martes que, tras los comicios del 26 de octubre, deberá crear “otro equipo” para ocupar el Gabinete Nacional, al tiempo que negó que haya una lucha interna entre su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.

Milei respondió con un contundente “es falso” ante una consulta sobre si existe una lucha de poder entre su hermana y Santiago Caputo; dijo que ambos van a seguir en sus cargos con un contundente “sí, absolutamente” y, ante una pregunta sobre si es posible que se rompa el denominado “triángulo de hierro”, contestó con un rotundo “no”.

“Lo que hay que entender es que interna es cuando los problemas surgen de gente que está adentro”, expresó y puntualizó que “la basura que inventan los que no están adentro son mentiras, es más, el 80 por ciento de lo que se lee en los diarios es falso”, agregó Milei en diálogo con la señal de noticias A24.

Respecto del Gabinete, sostuvo que después de las elecciones “va a haber recambios”, ante la salida de los ministros de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich y de Defensa, Luis Petri, quienes encabezan las listas de La Libertad Avanza en Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires.

“Petri va a ganar en Mendoza con amplitud y la doctora Bullrich va a ganar en CABA con amplitud, y esto me lleva a recalibrar el gabinete para que tenga equilibrio, tengo que volver a crear otro equipo”, subrayó.

Asimismo, dio un respaldo explícito a Martín y Eduardo “Lule” Menem. Sobre el primero dijo que tiene “confianza total y absoluta”, y respecto del segundo opinó que trabaja con la secretaria general de la Presidencia “y no hay ningún problema”.

“Este es un Gabinete en el que sus integrantes trabajan muy bien juntos, y lo que tengo que volver hacer es crear otro equipo que tenga esta compacidad”, remarcó.