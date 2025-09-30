Descuentos ANSES: cómo acceder a las rebajas para jubilados y dónde usarlas

Una ayuda que ya está en marcha
Desde septiembre, jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder a rebajas exclusivas en las principales cadenas de supermercados y comercios adheridos en todo el país. La medida busca reforzar el ingreso de este sector con beneficios que impactan de forma inmediata en el consumo diario.
Supermercados adheridos y descuentos
Los comercios más importantes del país ya se sumaron al programa:
-
Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza (sin tope).
-
Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros (sin tope).
-
Josimar: 15% en todos los rubros (sin tope).
-
Carrefour: 10% en todos los rubros con un tope de $35.000.
-
Día: 10% en todos los productos, con tope de $2.000 por transacción (acumulable con otras promociones).
(Quedan exceptuados carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas).
Beneficios adicionales según el banco
Banco Nación
-
5% de reintegro adicional con tarjeta de débito o crédito a través de BNA+ MODO (tope mensual de $20.000).
-
Rendimiento diario sobre saldos de hasta $500.000, con una TNA del 32%.
-
Disponible en Carrefour, Coto, Josimar, La Anónima, Chango Mas, Disco, Jumbo, Vea y Día.
Banco Galicia
-
Hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjeta de débito o crédito.
-
Tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.
-
Rendimientos diarios en cuentas remuneradas FIMA con una TNA del 33,2%, sin límite de saldo.
Cómo acceder a los beneficios
Para aprovecharlos, jubilados y pensionados deben pagar con la tarjeta de débito con la que cobran sus haberes.
En la web de ANSES (www.anses.gob.ar/beneficios-anses), cada beneficiario puede consultar con su DNI qué descuentos le corresponden y en qué comercios usarlos.
Un impacto que se nota
Con esta medida, más de 7 millones de jubilados y pensionados tienen la posibilidad de ahorrar en la compra de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. Un alivio que se suma a los incrementos previstos en los próximos meses, pensados para acompañar la recuperación del poder adquisitivo.