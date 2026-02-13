Marcelo Gallardo fue expulsado a los 44 minutos del partido ante Argentinos Juniors en La Paternal, partido que River terminó perdiendo 1 a 0 por la 5ª fecha del Apertura 2026.

Pero la secuencia del irónico aplauso del DT hacia el juez Andrés Merlos no terminó allí, se trasladó al acceso a vestuarios del “Diego Maradona”, a donde el Muñeco espero por la salida de los protagonistas en el descanso y recibió la dura respuesta de la autoridad deportiva.

Gallardo había provocado la sanción disciplinaria en el campo de jugo, luego de provocar con sus golpes de palma al árbitro, tras una infracción de Tomás Molina en la presión sobre Gonzalo Montiel.

Medios afines al día a día del Millonario aseguran que el duelo entre los protagonistas de la historia se remonta a tiempos pasados y tras un largo tiempo sin que la autoridad protagonice un compromiso de River, el sorteo lo mandó a La Paternal.

Este mediodía, el periodista Gustavo Yarroch, uno de los pocos que por los derechos de las señales televisiva tiene acceso a esos lugares, replicó el diálogo nada amable entre ellos que empezó por la provocación del técnico. “Sos un mal árbitro”, asegura el cronista que le dijo el Muñeco a Merlos. “Esta noche no voy a poder dormir”, fue la respuesta que se oyó antes de ingresar al vestuario de los árbitros por parte del receptor. “Sos un mal tipo”, subió la apuesta el expulsado. “Mal tipo sos vos que hiciste echar a Demichelis (Martín)”, cerró de manera contundente el que vestía de naranja.

Andrés Merlos, el árbitro que no sólo echó a Marcelo Gallardo en cancha de Argentinos, sino que también le respondió duramente en la zona de vestuarios.

Señalado

Por la espalda y el deseo de los hinchas de River para recuperar a Gallardo en el banco de suplentes en 2024, la salida de Demichelis tras ser campeón como técnico en la institución que lo formó como futbolista pasó a un segundo plano y se maquilló de acuerdo común por el conflicto desatado por el famoso off del DT con periodistas partidarios.

Sin embargo, no fueron pocas las crónicas que dieron cuenta en ese entonces que el contacto de la dirigencia con el Muñeco se comenzó a gestar con “Micho” en funciones. El propio Demichelis nunca ocultó su malestar con la situación, aunque se inclinó por el silencio y se fue a trabajar a México.