Ley 26.588 activa pago de bono a jubilados antes de fin de septiembre

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó que durante septiembre de 2025 abonará un bono adicional a jubilados y pensionados afiliados a la obra social. La medida busca reforzar los ingresos de adultos mayores en un contexto económico complejo.

El refuerzo estará destinado exclusivamente a quienes tengan diagnóstico confirmado de celiaquía, amparado por la Ley 26.588, que garantiza el acceso a alimentos libres de gluten, fundamentales para la salud de quienes padecen esta enfermedad.

El importe del refuerzo se calcula como el 27,5% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) publicada por el INDEC. Con el valor de la CBA de julio, el pago será de $45.869. Este bono busca compensar la diferencia de precios entre los alimentos sin TACC y los productos comunes, una brecha significativa para los jubilados celíacos.

Quiénes pueden acceder

El bono está dirigido a jubilados y pensionados afiliados a PAMI que cuenten con diagnóstico médico confirmado de enfermedad celíaca. Desde el organismo remarcaron que el aporte es clave para que los adultos mayores puedan sostener una dieta libre de gluten sin que el costo se convierta en un obstáculo.

Cómo solicitar el bono

El trámite se puede gestionar de dos maneras:

Presencial: solicitando un turno en una agencia de PAMI .

Online: a través del sitio oficial del organismo.

Los afiliados deberán presentar la siguiente documentación:

DNI vigente.

Credencial de afiliación a PAMI.

Último recibo de haberes.

Historia clínica completa.

Análisis serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio).

Biopsia por videoendoscopia digestiva alta.

Certificado médico con diagnóstico de enfermedad celíaca.

Un apoyo clave para jubilados con celiaquía

El bono de $45.869 no es un ingreso general, sino un subsidio focalizado en pacientes con necesidades específicas.

Autoridades de PAMI destacaron: “La enfermedad celíaca requiere un tratamiento basado únicamente en la dieta libre de gluten. Con este refuerzo, buscamos garantizar que los afiliados tengan acceso real y sostenible a los alimentos que necesitan”.