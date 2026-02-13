Se fue de la casa cuando su hija tenía apenas 22 días porque, según dijo, lloraba mucho y no quería ejercer la paternidad en esa etapa. La madre quedó sola, terminó su carrera trabajando doble turno y acudió a la Justicia. Ahora, el fuero de Familia de General Roca ordenó que el hombre pague el 25% de su salario como cuota alimentaria, con un piso equivalente a un salario mínimo y descuento directo de haberes.

Todo comenzó en los primeros días de vida de la niña. La convivencia se rompió cuando el padre decidió irse del hogar. La explicación fue tan cruda como simple: no soportaba el llanto y no deseaba asumir la responsabilidad de criarla. Desde ese momento, la madre quedó al frente de todo.

La mujer se hizo cargo de la crianza y del sustento. Trabajó en doble turno como maestra de apoyo, pagó pañales, controles médicos, medicamentos y cada gasto cotidiano. Además, intentó que el padre participara de los controles pediátricos y de algunos paseos, pero no hubo respuesta. Frente a ese escenario, decidió acudir al Poder Judicial.

Presentó una demanda por alimentos y expuso que el hombre no colaboraba económicamente ni mostraba interés en la crianza. También señaló que percibía la Asignación Universal por Hijo y que él se negaba a renunciar para que ella pudiera cobrar el beneficio.

Durante el proceso, el demandado fue notificado. No contestó la demanda, tampoco fue a la audiencia para intentar un acuerdo. En la sentencia, la jueza valoró que la madre asumió en soledad el cuidado de la niña y recordó que el Código Civil y Comercial reconoce el valor económico de las tareas de cuidado. No se trata solo de dinero: criar implica tiempo, energía y trabajo diario.

Preparar la comida, llevar al médico, atender durante una fiebre, organizar la rutina, acompañar en el crecimiento. “Estas labores constituyen un aporte a la manutención de los hijos al momento de fijar los alimentos”, señala la resolución. Por eso, se fijó una cuota del 25% del salario del hombre, con un piso que no podrá ser inferior a un salario mínimo, vital y móvil. Y se ordenó que el descuento se realice directamente sobre sus haberes.