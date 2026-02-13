El Argentina Open tendrá un finalista local luego de las victorias de Tomás Etcheverry sobre Alejandro Tabilo de Chile (1-6, 6-3 y 6-4) y de Francisco Cerúndolo contra Vit Kopriva de República Checa (6-4 y 6-3).

De esta manera, ambos se enfrentarán en unas de las semis previstas para la jornada del sábado, a la espera de los últimos dos clasificados a esa instancia. El primer de ellos saldrá del duelo, también argentino, entre Camilo Ugo Carabelli (47) y Sebastián Báez (34). Por la noche, también en la cancha Guillermo Villas del Lawn Tenis, el español Pedro Martínez (94) cruzará a Luciano Darderi (22) de Italia por el cuarto boleto.

Sebastián Báez juega para meterse en las semis del Argentina Open 2026.

Camino al Top 10

Una victoria en casa para Cerúndolo no sólo será significativo para él en lo económico y personal, sino también para el ránking donde llegó en el puesto 19 a jugar en Buenos Aires. Es, de los que queda en el camino, el mejor ranqueado en la lista liderada por el español Carlos Alcaraz.

Su próximo rival, el también argentino Etcheverry, además de conocerlo mucho, está en el puesto 54 y una final en su país de orígen también tendría un impacto fuerte en los individual.