Viernes 13 de Febrero, Neuquén, Argentina
Policiales

Sin perdón de Dios: entró a robar a una iglesia y lo vieron en vivo por las cámaras

Las cámaras del 911 lo captaron cuando saltaba el cerco de una iglesia evangélica del barrio Guido. En menos de diez minutos, la Policía lo interceptó cuando intentaba mezclarse entre los vecinos.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 18:08
Cayó tras meterse en una iglesia de noche. Foto ilustrativa.

Un joven fue detenido en Viedma luego de ingresar sin autorización a una iglesia evangélica del barrio Guido, frente a la plaza, y quedar expuesto en tiempo real por el sistema de videovigilancia. En apenas diez minutos, la alerta del 911 permitió que efectivos de la Comisaría 30° lo interceptaran cuando intentaba escapar y mezclarse entre los vecinos.

Todo ocurrió el miércoles a las 23.09. Mientras la mayoría descansaba, un operador del Centro de Monitoreo de RN Emergencias 911 detectó en una de las pantallas una escena sospechosa: un muchacho saltando el cerco perimetral de la capilla. No era una sombra ni una confusión. La cámara lo tomó con claridad.

Además, el seguimiento fue minuto a minuto. Vestía campera azul y pantalón gris, caminó dentro del predio, merodeó el lugar y luego salió con rapidez, como quien quiere borrar sus pasos. Pero ya era tarde, las imágenes lo habían marcado.

En simultáneo, el aviso llegó a la Comisaría 30°. Un patrullero y efectivos que realizaban prevención peatonal se dirigieron de inmediato hacia la zona. Y entonces, cuando el joven intentaba pasar desapercibido entre los vecinos del barrio, fue interceptado.

Acto seguido, fue trasladado a la unidad policial para su identificación. Allí se le practicó el protocolo médico de rigor y comenzaron las averiguaciones de antecedentes. Todo quedó bajo actuación judicial.

En un barrio tranquilo, frente a una plaza y en plena noche, el intento de ingresar a una iglesia no quedó impune. Sin perdón de Dios y sin margen para escapar, el joven terminó tras las rejas antes de que pudiera desaparecer en la oscuridad.

Tags
