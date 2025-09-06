Denuncian que el Renaper entregó más de 60.000 pasaportes defectuosos

Una falla en la confección de pasaportes argentinos obligó a miles de ciudadanos a devolver sus documentos en consulados del exterior. El problema, detectado inicialmente en San Pablo, Brasil, involucra ejemplares de la serie AAL y podría afectar a más de 60.000 pasaportes, con estimaciones extraoficiales que superan los 200.000 casos.

Qué causa el error

La falla está vinculada a una tinta de seguridad defectuosa, provista por una empresa alemana que habitualmente abastece al país. Aunque es imperceptible a simple vista, el defecto impide la lectura en escáneres de aeropuertos y puestos migratorios, generando demoras y problemas para quienes viajan por turismo, trabajo o urgencias.

Qué medidas adoptó el Gobierno

El Gobierno nacional reconoció el “incidente” y confirmó que las partidas defectuosas fueron retiradas de circulación. Según informaron Migraciones y Cancillería, quienes necesiten viajar podrán solicitar un pasaporte de emergencia sin cargo y luego tramitar un documento ordinario nuevo.

Sin embargo, usuarios denunciaron otros defectos visibles en algunos ejemplares: papeles más finos, bordes mal cortados y manchas en la numeración.

Impacto internacional y reclamos

El error genera preocupación por la imagen internacional del pasaporte argentino, que hasta ahora era considerado confiable. Incluso podría influir en las negociaciones para el ingreso de Argentina al Programa Visa Waiver de Estados Unidos.

El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso para que el Renaper detalle los controles aplicados y los plazos de reposición de los documentos.

Cuánto cuesta un pasaporte argentino

El incidente generó malestar entre los usuarios por el costo elevado del trámite:

$70.000 para el trámite regular.

Hasta $250.000 para la versión exprés.

Qué hacer si tu pasaporte está afectado