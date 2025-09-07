¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 07 de Septiembre
LA LIBERTAD AVANZA

Javier y Karina Milei se suman a la espera de resultados en el búnker de Gonnet

El presidente y su hermana, secretaria general de la Presidencia, llegarán esta noche al búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, partido de La Plata, para seguir los resultados electorales.

Por Redacción

Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 19:54
El presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asistirán esta noche al búnker de La Libertad Avanza (LLA) en la localidad de Gonnet, partido de La Plata, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales.

El traslado será vía terrestre, informó Presidencia.

El armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, celebró el masivo operativo de fiscalización y denunció posibles “trapisondas” de la vieja política.
Si bien evitó dar resultados, el dirigente se mostró “muy contento” y destacó que se “puso en la cancha un ejército de 45.717 fiscales” para garantizar la transparencia del proceso.

Por su parte, la Junta Electoral bonaerense confirmó que votó el 63% del padrón luego del cierre de los comicios en estas elecciones legislativas provinciales.

