Javier y Karina Milei se suman a la espera de resultados en el búnker de Gonnet

El presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asistirán esta noche al búnker de La Libertad Avanza (LLA) en la localidad de Gonnet, partido de La Plata, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales.

El traslado será vía terrestre, informó Presidencia.

El armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, celebró el masivo operativo de fiscalización y denunció posibles “trapisondas” de la vieja política.

Si bien evitó dar resultados, el dirigente se mostró “muy contento” y destacó que se “puso en la cancha un ejército de 45.717 fiscales” para garantizar la transparencia del proceso.

Por su parte, la Junta Electoral bonaerense confirmó que votó el 63% del padrón luego del cierre de los comicios en estas elecciones legislativas provinciales.