Elecciones en Buenos Aires: los primeros datos se difundirán con el 30% de mesas escrutadas

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó este domingo que los primeros datos oficiales se conocerán cuando esté escrutado el 30% de las mesas, estimado para cerca de las 21:00 horas.

“Hoy es un día histórico porque es la primera vez que una provincia desdobla y organiza una elección con más de 14 millones de electores y casi 7.000 locales de votación”, expresó Bianco.

El funcionario destacó que la jornada transcurrió con total normalidad desde las 8 de la mañana, momento en que se abrieron todas las mesas: “No hubo largas filas, fue un proceso organizado y rápido”.

Desde el Centro de Cómputos situado en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Bianco agradeció a todos los órganos que trabajaron en conjunto, incluyendo la Junta Electoral, la Cámara Nacional Electoral, el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, y a los trabajadores del Ministerio de Gobierno y de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia.

Asimismo, reconoció la labor del Ministerio de Seguridad, encabezado por Javier Alonso, que contó con más de 30 mil efectivos, así como de las fuerzas federales del Ministerio de Seguridad Nacional y del Correo Argentino por su trabajo en la logística y transmisión de datos.

“También quiero agradecer al conjunto de todas las fuerzas políticas y a los fiscales que estuvieron trabajando en las escuelas”, remarcó Bianco.

En estos momentos se lleva adelante el escrutinio provisorio y la transmisión de telegramas hacia el Centro de Cómputo, cuyos resultados podrán seguirse tanto por la aplicación como por la web de Elecciones Bonaerenses 2025. El escrutinio definitivo se dará a conocer el sábado próximo.