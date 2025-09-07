Montenegro: “Hay que venir a votar, es muy importante”

El intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata) y candidato a senador por La Libertad Avanza en la Quinta Sección Electoral, Guillermo Montenegro, destacó este domingo la importancia de emitir el voto y subrayó que “es muy importante”.

El jefe comunal se refirió además al operativo de seguridad desplegado en la ciudad, y aseguró que “todo marcha ordenadamente”.

Consultado sobre si había mantenido un diálogo con el presidente Javier Milei, Montenegro explicó que durante la jornada no entabló conversaciones, pero aclaró: “Con el Presidente hablé ayer”.

Si bien evitó expresarse sobre cuestiones estrictamente políticas por la veda electoral, el candidato libertario sostuvo estar conforme con la campaña y afirmó que “hay que hacerla con autoridad y compromiso”.

Por otro lado, Montenegro apuntó contra el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en medio de la polémica por el transporte público gratuito durante la jornada electoral. “Esto no es gratis, y yo digo que no tienen que pagarlo los marplatenses”, cuestionó el intendente.

Más temprano, Bianco había defendido la medida al sostener que el transporte sin costo representaba “una inversión para que la gente pueda ir a votar y se pueda expresar”.