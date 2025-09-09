Milei suspendió su viaje a España tras la derrota en Buenos Aires

El Gobierno argentino continúa evaluando las razones que explican la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, y en ese marco el presidente Javier Milei decidió cancelar su viaje a España, previsto para este fin de semana.

El mandatario tenía en agenda participar del encuentro “Viva Europa 2025”, un evento organizado por el partido español Vox, liderado por Santiago Abascal, referente de la ultraderecha europea y aliado político de Milei. La presencia del jefe de Estado ya había sido confirmada por los organizadores y formaba parte de una cita anual que reúne a distintos espacios del grupo parlamentario europeo “Patriotas”.

Además de su participación en el acto, Milei planeaba dictar una clase magistral en la IE University, una de las instituciones privadas más reconocidas de España, donde se habían registrado numerosos asistentes.

El Presidente ya había visitado la capital española en dos ocasiones durante este año. En su primer viaje, en junio, asistió al Madrid Economic Forum, donde pronunció su conocido mensaje de “Muerte al socialismo”, en un contexto de tensiones con el gobierno de Pedro Sánchez. En su segunda visita, recibió el premio Escuela de Salamanca, entregado por el Club de los Viernes, y mantuvo reuniones con empresarios españoles con intereses en la Argentina.

La decisión de suspender el viaje a Madrid refleja la prioridad que la Casa Rosada le otorga, por ahora, a la coyuntura política interna frente a la continuidad de la agenda internacional del Presidente.