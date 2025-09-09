Supermercados y comercios cerrarán sus puertas por 24 horas: cuándo será

El próximo lunes 29 de septiembre será un día especial para el sector comercial: supermercados, shoppings y mayoristas permanecerán cerrados durante toda la jornada.

El motivo de esta medida es la celebración del Día del Empleado de Comercio, reconocido por la Ley 26.541 como feriado nacional para quienes trabajan bajo el Convenio Colectivo 130/75.

Aunque la fecha oficial es el 26 de septiembre, este año se decidió trasladarla al lunes siguiente tras un acuerdo entre la FAECYS y las cámaras empresarias. La intención es facilitar la organización interna de los comercios y generar un fin de semana largo, que beneficie tanto a los trabajadores como a los empleadores.