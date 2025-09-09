Karina Milei inauguró la mesa bonaerense con el PRO para preparar la campaña de octubre

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este lunes la primera reunión de la mesa política bonaerense, en la que recibió a dirigentes, diputados e intendentes del PRO para planificar la estrategia electoral de cara a octubre. El encuentro tuvo lugar en el Salón Norte de la Casa Rosada, pocas horas después de que el presidente Javier Milei encabezara la primera edición de la mesa política nacional.

La convocatoria se dio apenas dos días después de la derrota en las elecciones provinciales, con el objetivo de reorganizar al equipo y definir nuevas tácticas de campaña. Según fuentes oficiales, la reunión fue “larga y cordial, con espacio para la autocrítica”, donde se reconoció haber subestimado al aparato del PJ, la dificultad para movilizar votantes y la necesidad de comunicar mejor el esfuerzo del Gobierno.

Entre las decisiones tomadas, se estableció que la mesa bonaerense se reunirá todos los martes y que la campaña adoptará un formato distinto al territorial utilizado anteriormente.

En la cita participaron Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Diego Santilli, los intendentes Ramón Lanús, Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, además del legislador electo Maximiliano Bondarenko y el armador Sebastián Pareja. Algunas figuras, como José Luis Espert, Ritondo y Santilli, tuvieron que retirarse antes del cierre del encuentro por compromisos previos en el Congreso.

El vocero Manuel Adorni destacó que el equipo se ampliará considerando la representatividad de los integrantes del espacio provincial, aunque no se incluyó a dirigentes de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, que responde a Santiago Caputo, generando críticas internas, especialmente hacia la decisión de sumar a Bondarenko, quien en entrevistas recientes atribuyó parte de la derrota a la gestión económica de Milei.

Fuentes del partido amarillo explicaron que la reunión busca aprovechar la experiencia de los nueve integrantes principales y tomar decisiones conjuntas para mejorar la performance electoral en octubre. Tras la salida de algunos referentes, el encuentro continuó por media hora más, con reuniones paralelas entre intendentes y asesores.

Por la mañana, en paralelo, el presidente Milei lideró la mesa política nacional, con la presencia de su hermana, consultores y autoridades como el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem.

En un comunicado difundido en X, el espacio reafirmó su compromiso: “Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil, pero este es el único camino posible”.