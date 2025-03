Nahir Galarza rompió el silencio: "Crearon un personaje mediático conmigo"

Ocho años pasaron del caso que causó revuelo en el país y que cambió para siempre la vida de Nahir Galarza. Hoy, con una condena fija de reclusión perpetua, la joven asesina se brindó a los medios para una entrevista picante que dejó varios títulos sobre la sentencia dictaminada por la Justicia en 2024. Además aseguró que se creó un personaje mediático que respondía más a las necesidades de los medios que a su realidad.

"Pido que la justicia sea justa conmigo, que me den el mismo derecho que a las otras personas, un poco de equidad", dijo la joven, quien está presa en la Unidad Penal de Mujeres número 6 de la ciudad de Paraná. Para Galarza el problema está en que nunca se le dio la presunción de inocencia y que, por la explosión mediática que tuvo el caso ella recibió una "condena social desde el primer día".

El momento en que Galarza quedó detenida por la justicia correntina.

Además, aseguró que hoy en día ya no pretende que le cambien la condena porque sabe que no va a suceder. Pero si quiere que conozcan a una Nahir Galarza más humana y dejen de lado el personaje que se creó en los medios para hacer circular el caso. "Nunca tuve el beneficio de la duda. Siempre aparecí como la asesina de si novio. Ya había una condena social y mediática. Ni siquiera fui a la audiencia del veredicto porque sabía que me iban a dar perpetua".

Ahora, luego de siete años de encierro, la mujer ve todo con otra perspectiva. Ya dejó atrás esa joven de 18 años que vivía una situación violenta y cambiante en su entorno y en sus vinculaciones. "Conocerme a mi misma, tratarme en terapia me permitió estar mucho más tranquila", aseguró la mujer en relación al libro publicado con sus escritos, principalmente poesía. "Siempre me gustó escribir, es una manera de exiliarme", explicó. Exilio, es justamente el nombre del libro escrito por Vanesa Doglioli.

Nahir Galarza a punto de entrar a la cárcel

Por otra parte, aunque en todos lados-incluso en la Justicia- se habló de la "asesina de su novio", la mujer se encargó de asegurar de que nunca fueron pareja, y tampoco tenían una relación formal. "Nunca pudieron probarlo. Tampoco tuvieron en cuenta la carta que presenté en la que él me pedía disculpas por todo lo que me había hecho", aseguró en relación a las situaciones de violencia de género que vivió por parte del hombre. Fue corroborado "por mi médico ginecólogo, mi fisioterapeuta y mi entrenador de hockey".

Para concluir, la mujer señaló que hay diferencias en las sentencias de otras mujeres con delitos peores, dando a entender que como su caso fue mediático la Justicia no quería levantar la perdiz: “Hay chicas que también están condenadas por homicidio agravado por el vínculo a 14 o 15 años. De ellas, creo que ninguno conoce el nombre, y ¿por qué a mí sí, si mi causa es igual o parecida a otras causas?“.