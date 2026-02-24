Un confuso episodio ocurrido en la madrugada de este martes dejó como saldo a un matrimonio de 71 y 74 años, oriundo de Neuquén, con múltiples lesiones. La pareja se trasladó por sus propios medios al Hospital Zonal de Bariloche, donde recibió atención médica por golpes y heridas cortantes.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en el kilómetro 13 de la Avenida Bustillo, en el sector oeste de la ciudad. Según los primeros datos que aportaron las víctimas, fueron agredidas en el domicilio donde se encontraban alojadas, aunque las circunstancias aún son materia de investigación.

Durante las primeras actuaciones, la Policía constató que el matrimonio se trasladó por sus propios medios desde la vivienda ubicada en el kilómetro 13 de la Avenida Bustillo hasta el Hospital Zonal, donde ingresaron cerca de las 5 de la mañana.

Fuentes policiales indicaron que los adultos mayores relataron haber sido atacados durante una discusión familiar. La hipótesis apunta a que un familiar directo habría sido el responsable de la agresión, aunque la investigación continúa para confirmar esta versión.

El caso quedó está en investigación del Ministerio Público Fiscal, que trabaja junto a la Policía para esclarecer lo sucedido y definir posibles medidas judiciales y establecer las responsabilidades. La Fiscalía dispuso la intervención de equipos de investigación para reconstruir la secuencia de los hechos.

La situación generó preocupación en la comunidad, ya que se trata de un ataque violento contra personas mayores, quienes debieron ser hospitalizadas tras el episodio.