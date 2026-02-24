En la mañana de este martes, efectivos de la Comisaría 21º de Roca acudieron de inmediato a un llamado de emergencia que alertaba sobre una mujer herida en la calle La Calandria al 1300. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima, de 41 años, tendida en el suelo dentro de una vivienda, con varias heridas visibles compatibles con el uso de un arma blanca.

Los agentes aseguraron el perímetro y solicitaron la presencia de una ambulancia, que arribó minutos después y trasladó a la mujer al Hospital López Lima para recibir atención médica. El rápido accionar permitió que la víctima fuera asistida con celeridad, mientras se iniciaban las actuaciones judiciales correspondientes.

En paralelo, se notificó a la división de Criminalística, que comenzó con las pericias en el lugar del hecho. Los especialistas realizaron relevamientos fotográficos, levantaron rastros y recolectaron elementos de interés que podrían aportar información sobre la mecánica del ataque. También se entrevistó a vecinos de la zona para obtener testimonios que ayuden a reconstruir lo ocurrido.

El fiscal de turno, Marcelo Ramos, dispuso el inicio de la investigación formal y ordenó medidas para esclarecer las circunstancias en que la mujer resultó herida. La labor policial incluyó asegurar la escena, preservar las pruebas y coordinar con el personal médico para contar con los informes clínicos que permitan establecer la gravedad de las lesiones.

La víctima permanece internada en observación en el hospital, mientras se aguardan los resultados de las pericias médicas y judiciales. El caso se encuentra bajo investigación y las autoridades trabajan para determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento del hecho.