Diana Ospina desapareció luego de salir de fiesta en Theatron, una reconocida discoteca ubicada en la localidad de Chapinero, Bogotá, Colombia. Según allegados, la última comunicación que tuvo la mujer fue el envío de una foto de la placa de un vehículo y un audio, pero posteriormente estos mensajes fueron eliminados, lo que ha generado preocupación entre sus amigos y familiares.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de Diana. Mientras tanto, la familia ha denunciado que ha recibido intentos de extorsión y robos relacionados con la desaparición, lo que complica aún más la situación y aumenta la incertidumbre sobre lo que pudo haber ocurrido.

Buscan a Diana Ospina tras desaparecer en discoteca de Bogotá

Personas desaparecidas en Colombia genera alertas

Los detalles sobre la desaparición se han mantenido escasos, pero se sabe que Diana fue vista por última vez en la discoteca Theatron, un lugar de gran afluencia en Chapinero. El taxi en el que presuntamente abordó también está siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Esta búsqueda se suma a otros casos recientes de personas desaparecidas en Colombia, lo que pone en alerta a las autoridades y a la comunidad para intensificar los esfuerzos de localización y prevención.