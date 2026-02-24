La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro reafirmó la vigencia de la normativa que prohíbe el uso recreativo y deportivo de drones en las Áreas Naturales Protegidas de la provincia. La disposición establece que únicamente podrán autorizarse vuelos con fines científicos, técnicos o fílmicos, siempre bajo estricta evaluación y cumplimiento del protocolo ambiental vigente.

La medida es parte de una política provincial que busca proteger el patrimonio natural y garantizar que el desarrollo económico conviva con reglas firmes de conservación. Desde el Gobierno de Río Negro se destacó que las Áreas Naturales Protegidas cumplen un rol esencial: resguardan biodiversidad única, sostienen el turismo, generan trabajo local y fortalecen la identidad rionegrina.

El uso indebido de drones puede provocar alteraciones en la fauna, abandono de nidos, estrés en especies protegidas, riesgos de incendios y conflictos con pobladores y visitantes. Por ello, la normativa prevé sanciones para quienes incumplan: secuestro de equipos, multas económicas, suspensión de actividades e inscripción en el Registro de Infractores. En casos agravados, las sanciones pueden ser más severas si se constata afectación directa a la fauna.

La política ambiental provincial apunta a ordenar y regular las actividades en espacios naturales, garantizando previsibilidad y cuidado del ambiente. “Respetar la normativa es cuidar el ambiente”, remarcaron desde la cartera de Ambiente, en línea con la estrategia de gestión que coloca a la conservación como eje central de la nueva etapa productiva de Río Negro.