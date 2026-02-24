¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 24 de Febrero, Neuquén, Argentina
CONTROL AMBIENTAL

Río Negro prohibió y estableció multas por el uso recreativo de drones en Áreas Naturales Protegidas

La Secretaría de Ambiente ratificó que el uso recreativo de drones está prohibido en las zonas protegidas. Solo se autorizan vuelos excepcionales bajo protocolo científico, técnico o fílmico

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 11:29
La Secretaría de Ambiente ratificó la prohibición del uso recreativo de drones en Áreas Naturales Protegidas

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro reafirmó la vigencia de la normativa que prohíbe el uso recreativo y deportivo de drones en las Áreas Naturales Protegidas de la provincia. La disposición establece que únicamente podrán autorizarse vuelos con fines científicos, técnicos o fílmicos, siempre bajo estricta evaluación y cumplimiento del protocolo ambiental vigente.

La medida es parte de una política provincial que busca proteger el patrimonio natural y garantizar que el desarrollo económico conviva con reglas firmes de conservación. Desde el Gobierno de Río Negro se destacó que las Áreas Naturales Protegidas cumplen un rol esencial: resguardan biodiversidad única, sostienen el turismo, generan trabajo local y fortalecen la identidad rionegrina.

El uso indebido de drones puede provocar alteraciones en la fauna, abandono de nidos, estrés en especies protegidas, riesgos de incendios y conflictos con pobladores y visitantes. Por ello, la normativa prevé sanciones para quienes incumplan: secuestro de equipos, multas económicas, suspensión de actividades e inscripción en el Registro de Infractores. En casos agravados, las sanciones pueden ser más severas si se constata afectación directa a la fauna.

La política ambiental provincial apunta a ordenar y regular las actividades en espacios naturales, garantizando previsibilidad y cuidado del ambiente. “Respetar la normativa es cuidar el ambiente”, remarcaron desde la cartera de Ambiente, en línea con la estrategia de gestión que coloca a la conservación como eje central de la nueva etapa productiva de Río Negro.

 

