Martes 24 de Febrero, Neuquén, Argentina
Robo armado en Plottier

Disparó dos veces frente a la víctima para robarle la moto: tendrá que cumplir prisión efectiva

Durante la audiencia, la fiscal destacó la falta de antecedentes penales del acusado, mientras que la defensa resaltó el trabajo de Muñoz como mecánico durante su prisión domiciliaria.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 11:33
Imagen ilustrativa

Axel Ezequiel Muñoz, de 23 años, fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión efectiva por intentar robar una moto en la ciudad de Plottier. La sentencia fue dictada por un tribunal que consideró que el acusado no tenía antecedentes penales previos.

El delito por el cual fue condenado ocurrió el 24 de mayo de 2025, cuando Muñoz, junto a un cómplice no identificado, interceptó a la víctima mientras circulaba en su moto y le apuntó con un arma de fuego, efectuando dos disparos para intimidarlo. A pesar de los disparos, el acusado fue detenido rápidamente por la policía y la motocicleta fue recuperada.

La fiscal del caso, Mariana Córdoba, solicitó una pena de 3 años y 4 meses debido a la falta de antecedentes condenatorios del imputado, y destacó la gravedad del hecho. La defensa, por su parte, argumentó que Muñoz había trabajado como mecánico durante su prisión domiciliaria.

El tribunal, compuesto por los jueces Luis Georgetti, Lucas Yancareli y Marco Lupica Cristo, ratificó por unanimidad la pena solicitada por la fiscalía, que deberá cumplirse de forma efectiva. Además, se impusieron las accesorias legales y las costas del proceso.

