El niño hallado en un balde murió por asfixia por sumersión: imputarán a su madre por homicidio culposo

La investigación por la muerte del niño de un año y medio en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén dio un giro clave en las últimas horas: fuentes judiciales confirmaron que la autopsia determinó que el menor falleció por asfixia por sumersión, es decir, ahogamiento, y no se detectaron hasta el momento otros signos de violencia.

Aunque el protocolo oficial aún no fue incorporado formalmente al expediente, los médicos forenses comunicaron el resultado al Ministerio Público Fiscal, lo que permitió avanzar con nuevas medidas procesales dentro de la causa.

A partir de esta conclusión preliminar, la fiscal del caso, Lucrecia Sola, ordenó la detención de la madre del niño, una mujer de 38 años, quien permanece alojada a disposición de la Justicia.

Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación, durante la jornada de este miércoles se realizará la formulación de cargos por homicidio culposo, figura penal que contempla la muerte provocada por negligencia o incumplimiento del deber de cuidado.

El hecho que conmocionó a Neuquén

El hecho ocurrió el sábado 22 de febrero por la noche, cuando la mujer llegó desesperada a un destacamento policial del barrio San Lorenzo para pedir ayuda. Allí relató que había encontrado a su hijo dentro de un balde con agua, con parte del rostro sumergido.

De inmediato, efectivos policiales trasladaron al pequeño en un móvil oficial hacia el Hospital Heller en código rojo. Sin embargo, pese a las maniobras de asistencia médica, los profesionales confirmaron el fallecimiento poco después de su ingreso.

La situación generó una profunda conmoción en la comunidad y activó una investigación judicial encabezada por la fiscal Lucrecia Sola y la asistente letrada Dolores Franco, quienes ordenaron pericias forenses, allanamientos y la recolección de información sobre el entorno familiar.

La línea investigativa

Con el resultado preliminar de la autopsia, la fiscalía orienta ahora la causa hacia un posible escenario de negligencia, hipótesis que será expuesta formalmente en la audiencia de formulación de cargos.

En paralelo, continúan las medidas para reconstruir el contexto en el que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades de las personas que se encontraban en la vivienda al momento del episodio.

Fuentes judiciales indicaron que, hasta ahora, no se registraron indicios de lesiones externas u otros signos compatibles con violencia, aunque la investigación permanece abierta y sujeta a los resultados finales de las pericias.

El caso sigue bajo estricta reserva judicial debido a la edad de la víctima y la sensibilidad del hecho, mientras la Justicia busca esclarecer completamente cómo se produjo la muerte que conmocionó a Neuquén.