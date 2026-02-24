Este martes 24 de febrero comenzó el juicio contra Martina Oliva, conocida como la ex Miss Orán, y su pareja Gustavo Joaquín Tolada, acusados por narcotráfico en la provincia de Salta.

El proceso judicial se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal 1 y los imputados están acusados de integrar una organización dedicada al traslado y comercialización de marihuana, droga que era obtenida desde Bolivia y transportada desde Orán hasta la capital provincial.

Un juicio aletargado por licencia médica

El inicio del juicio estaba previsto para principios de febrero, pero se postergó debido a que uno de los jueces solicitó licencia médica, según informaron fuentes judiciales.

Según medios locales, los integrantes de la banda enfrentan cargos por transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de personas involucradas, con penas que podrían oscilar entre 6 y 20 años de prisión.

Martina Oliva, madre de dos niñas, fue detenida hace un año en un operativo policial realizado en el ex peaje Aunor por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La detención se produjo tras una persecución a más de 180 km/h, que culminó con la incautación de 15 kilos de marihuana en el vehículo en el que se desplazaba.