Este lunes 24 de febrero inicia en el Tribunal Oral Criminal N°1 de Bahía Blanca el juicio oral y público contra Fiorella Damiani, consejera escolar vinculada al partido libertario de Javier Milei, imputada por falso testimonio agravado.

La acusación se fundamenta en que Damiani denunció en 2017 a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra por un presunto abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, un hecho que luego se comprobó no haber ocurrido. El artículo 275 del Código Penal establece que quien cometa falso testimonio en una causa criminal, perjudicando al inculpado, puede recibir una pena de uno a diez años de prisión.

La investigación reveló que los videos presentados durante el proceso demostraron que el encuentro fue consentido por todas las partes en una fiesta sexual, lo que llevó a la liberación de Álvarez y Pereyra tras su detención inicial.

Juicio a Fiorella Damiani por denuncia falsa en Bahía Blanca

El 10 de abril de 2025, Damiani fue detenida en la calle España 1147, en Bahía Blanca, luego de que la Justicia constatara la falsedad de la denuncia que había presentado contra los dos hombres. Tras la absolución de los acusados, ambos iniciaron demandas civiles y penales que impulsaron el avance de la investigación contra la consejera.

El juicio se desarrollará en tres audiencias y se prevé su finalización para el jueves 26 de febrero. La posible condena que enfrenta Damiani alcanza hasta diez años de prisión por el delito de falso testimonio agravado.