El pasado jueves un joven de 15 años perdió la vida tras sufrir un accidente con su moto. La víctima iba en su rodado, cuando fue embestido por otra moto más grande. El hecho ocurrió en la localidad de Mariano Moreno y la víctima falleció en el lugar.

A días de la tragedia, la mamá del adolescente, identificado como Renzo Chandia, continúa pidiendo justicia por el hecho en el cual su hijo perdió la vida. Sandra Rivero, la madre, acercó este martes una presentación ante la Fiscalía de Zapala para exigir avances en la causa y la detención del otro conductor involucrado.

Según informó el portal Reflejo Neuquino, la mujer exige que detengan y encarcelen al otro conductor, quien tras el siniestro fue hospitalizado con lesiones críticas.

Rivero relató que esa noche su hijo había salido a comprar un helado, cuando fue embestido por otra motocicleta. "Este chico en la moto le acelera, le da vuelta una cuadra completa y se topa con mi nene en la esquina. Se lo llevó puesto”, detalló.

De acuerdo a su relato, el otro conductor circulaba en una Benelli 400, mientras que Renzo manejaba una moto 150 cc a baja velocidad. “Mi nene venía tranquilo. Él no hizo ninguna maniobra para esquivarlo. Los testigos dicen que en ningún momento intentó evitar el choque”, aseguró.

La madre adelantó que ya hay una causa por homicidio culposo y que hay testigos que ya han declarado. Sin embargo, la madre cuestionó que el conductor permanezca en libertad. “Hoy está libre. Nosotros pedimos que se haga la detención inmediata. La fiscalía dice que hay que ver el proceso, pero acá hubo un homicidio. Mató a una criatura de 15 años”, denunció.

Además, agregó que no han recibido ninguna disculpa ni acercamiento de la familia de este otro conductor. “No hubo ningún tipo de disculpas. Tenemos un audio donde él dice: ‘Estoy bien, voy a entrar a terapia, maté un pibe’. Después empezó a amenazar a la gente que compartía publicaciones”, según dijo Sandra.

La familia continuará movilizándose y solicita que la Justicia avance con medidas concretas mientras la investigación sigue en curso.