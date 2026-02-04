Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerraron con una baja del 2,2% este martes y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos, alcanzando las 503 unidades según el índice de JP Morgan.

Los papeles locales mostraron retrocesos generalizados, con Edenor cayendo 5,2%, Sociedad Comercial del Plata 5% y Transportadora de Gas del Norte 4,4%. En paralelo, los bonos en dólares también registraron bajas de hasta 0,5%, mientras que el Merval retrocedió 2,2% en pesos y 2,1% en dólares.

El dólar oficial cerró en $1465 en el Banco Nación, mientras que el MEP se ubicó en $1460,38 y el contado con liquidación en $1493,04.

El economista Gustavo Ber señaló que la reacción inicial de los inversores frente a los cambios en los ponderadores del IPC mostró un efecto limitado en los instrumentos financieros. “La expectativa está puesta en la acumulación de reservas, en avances en el proceso de desinflación y en un repunte más generalizado de la actividad económica”, explicó.

Desde Rava advirtieron que el mercado local sigue de cerca tres factores: el debate legislativo de la reforma laboral, la temporada de balances y la segunda revisión del acuerdo con el FMI. En ese marco, se concretó un pago de US$808 millones mediante DEGs comprados a Estados Unidos, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó un regreso inmediato a los mercados internacionales de crédito.

En el plano externo, los principales índices de Estados Unidos cerraron en alza, aunque la nominación de Kevin Warsh para la Reserva Federal generó expectativas de tasas altas por más tiempo. Ese anuncio impactó en los metales, especialmente en la plata, que mostró movimientos bruscos en un mercado altamente apalancado.