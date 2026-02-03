La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén confirmó que el incendio rural registrado en el paraje Tromen, sobre la Ruta Provincial 20, en la zona de Buta Ranquil, se encuentra controlado.

El fuego afectó pastizales y monte autóctono, con una superficie estimada de 100 hectáreas, según el reporte oficial difundido este martes.

Un operativo con acceso complejo al foco

Para llegar al área afectada, una brigada integrada por 8 combatientes debió realizar una caminata de aproximadamente 3 horas y media, debido a la distancia y complejidad del terreno.

En el operativo intervino el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, a través de la brigada de Chos Malal, con apoyo de puesteros de la zona, quienes colaboraron en las tareas de control.

Continúan tareas de enfriamiento y vigilancia

Tras contener el avance de las llamas, los equipos permanecen en el lugar realizando trabajos de enfriamiento y vigilancia, con el objetivo de prevenir reactivaciones del fuego.

Además, un helicóptero con helibalde se mantiene en guardia operativa en el aeropuerto de Chos Malal, disponible para intervenir en caso de que la situación lo requiera.