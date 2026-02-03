Ante la aparición de peces muertos en un cuerpo de agua de Senillosa, el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales desplegó un abordaje multisectorial con la intervención de equipos técnicos de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, la subsecretaría de Recursos Hídricos y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), con el objetivo de verificar la situación en territorio, relevar instalaciones y tomar muestras para su análisis, como parte de las competencias y responsabilidades de cada organismo. Asimismo, se sumarán técnicos del Centro de Ecología Aplicada de Neuquén para que las muestran tengan toda la exhaustividad necesaria.

La secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y la subsecretaría de Recursos Hídricos, en su carácter de órganos contralores del EPAS, realizaron una fiscalización en la planta de rebombeo de efluentes cloacales, ubicada en la intersección de las calles Frida Riechert y avenida San Martín.

Durante la inspección se tomó conocimiento de que el sábado se produjeron cortes en el suministro eléctrico, lo que provocó la salida de servicio de las bombas de la estación de rebombeo y el rebalse de una cámara de desagote. Asimismo, se analizó que el grupo electrógeno no se encontraba operativo al momento del corte y que en ese predio no se realiza tratamiento de efluentes, dado que la planta de tratamiento se encuentra emplazada en otro sector de la localidad.

Desde el EPAS se indicó que la situación fue subsanada en el transcurso del sábado, que se hizo entrega de una bomba nueva y que, de acuerdo con los relevamientos realizados, el derrame registrado no habría alcanzado la laguna donde se detectaron los peces, considerando la distancia existente y la ausencia de afectaciones en sectores intermedios.

De manera paralela, los equipos provinciales realizaron un relevamiento a inspección en el sector de la Laguna del Toro. Se trata de una laguna estanca de aporte predominantemente freático, donde se constató la presencia de peces muertos y olores característicos. Durante el recorrido de los equipos de fiscalización provinciales y el equipo municipal ambiental manifestaron que, respetando la geomorfología natural del terreno, existe un escurrimiento superficial que deriva hacia una antigua acequia y que finalmente desemboca en la laguna.

Personal del área de Fauna intervendrá para el retiro de los peces muertos, los cuales correspondían mayoritariamente a carpas, una especie exótica e invasora que no posee interés deportivo ni turístico y que, en determinadas condiciones ambientales, puede generar desequilibrios en los ecosistemas acuáticos.

La subsecretaría de Recursos Hídricos realizó una inspección específica en el cuerpo de agua, donde se tomaron parámetros físico-químicos in situ y una muestra de agua para su análisis en laboratorio. Las mediciones realizadas incluyeron pH, conductividad eléctrica, concentración y saturación de oxígeno disuelto y turbidez, mediante equipamiento multiparamétrico. En esta instancia no se evidenció un vertido directo, y los resultados de laboratorio estarán disponibles en un plazo estimado de 10 días.

Desde el gobierno provincial se reiteró la importancia de la actuación coordinada de los organismos competentes, el ejercicio efectivo de las funciones de control y la necesidad de abordar este tipo de situaciones con rigurosidad técnica, responsabilidad institucional y transparencia, priorizando la protección ambiental y la salud de la población.