El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, anunció que apelará la medida cautelar que prohíbe las actividades de circulación de camionetas 4x4, vehículos UTV y cuatriciclos en "La Frontera”, a casi un mes del choque en el que Bastián Jerez resultó gravemente herido.

Ibarguren dialogó con radio Pinamar 24 y remarcó que “hay miles de vecinos que son responsables” con esos rodados a la hora de transitar en las playas de la ciudad y consideró: “Yo respeto las miradas, pero es una visión que no conoce nuestra realidad”.

El jefe comunal remarcó que “esta actividad da mucho trabajo para los pinamarenses", como el caso de "los comercios, las guarderías, y los servicios de mantenimiento”.

En este contexto, calificó de “injusto” y “poco inteligente” la resolución dictaminada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, tras hacer lugar a un amparo presentado por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Pablo Martínez Carignano.

“Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes es poco inteligente e injusto. Nosotros no estamos en contra de la actividad, estamos a favor de controlarla, de sancionar con firmeza a quienes corren picadas, hacen maniobras peligrosas o ponen en riesgo a los otros”, añadió.

Ibarguren señaló que “prohibir indiscriminadamente no es la solución” y, por ese motivo, apelará la medida cautelar en la Justicia.