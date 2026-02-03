El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) despliega un operativo integral sobre los sistemas que toman agua del río Neuquén, con el objetivo de normalizar el suministro en las localidades de Chos Malal, Taquimilán, Cutral Co y Plaza Huincul, tras el fuerte temporal que afectó a la región del Alto Neuquén.

La disminución registrada en los niveles de turbiedad del río permitió avanzar en la puesta en marcha de las plantas potabilizadoras, luego de realizar tareas de limpieza en decantadores y filtros, que presentaban una elevada acumulación de barros y sedimentos.

En Andacollo, los pozos filtrantes —El Camping y Minero— se encuentran operativos y funcionando con normalidad, luego de haberse realizado tareas de limpieza, desembanque del canal de acceso y mantenimiento electromecánico. El pozo El Camping aporta un refuerzo parcial al sistema de la planta potabilizadora, mientras que el pozo Minero abastece al barrio Huaraco.

En cuanto al bombeo Huaraco, que representa aproximadamente el 70% de la producción de agua potable de la localidad, se registró la salida de servicio de dos bombas, afectadas por problemas en la línea eléctrica externa de alimentación. Una de ellas ya fue reemplazada, quedando actualmente dos equipos en condiciones de operar, y se inició el proceso de compra del tercer equipo, cuya adquisición e instalación demandará un plazo estimado de 10 días.

No obstante, la planta potabilizadora aún no puede recibir el caudal proveniente del bombeo Huaraco, debido a que los niveles de turbiedad del río Neuquén continúan siendo elevados, por encima de los valores que pueden ser tratados por el sistema. Por este motivo, si bien el equipamiento se encuentra operativo, el ingreso de agua desde esa fuente permanece limitado, y el EPAS continúa realizando tareas de limpieza y retiro de sedimentos en la toma del río, junto con un monitoreo permanente de las condiciones del agua.

El EPAS cuenta con personal profesional, técnico y operativo distribuido en toda la provincia, trabajando de manera permanente para restablecer el suministro de agua potable en las localidades cuya fuente es el río Neuquén. El temporal registrado en el Alto Neuquén fue un evento excepcional, y los sistemas no están diseñados para operar bajo estas condiciones extremas, por lo que la normalización del servicio se realiza de manera gradual, a medida que los niveles de turbiedad del río continúan bajando.